أعلنت الشرطة اليوم الخميس أن فريقا للبحث والإنقاذ انتشل 13 جثة من نفقين تابعين لمنجم ذهب غير قانوني في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، بينما لا يزال 13 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

ويعد هذا هو الحادث الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة المتعلقة بالتعدين غير المرخص في منطقة بونجكور، حيث لقي عمال مناجم غير رسميين حتفهم مرارا وتكرارا جراء انهيار الأنفاق والانهيارات الأرضية والتعرض للغازات السامة.

وأفادت الشرطة بأن عمال المناجم كانوا يعملون داخل النفقين عندما غمرتهما مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقال المفتش العام هينجكي في وقت مبكر صباح اليوم الخميس إن 26 عائلة أبلغت عن فقدان أقارب لها عقب الحادث، مضيفا أن الضحايا حوصروا في نفقين منفصلين للتعدين غير القانوني، حيث يعتقد أن 19 شخصا كانوا داخل النفق الأول وسبعة أشخاص داخل النفق الثاني.

وأضاف أن أعمق نقطة حفر في النفق الأول امتدت إلى ما يقدر بـ 100 إلى 150 مترا تحت الأرض، استنادا إلى معلومات من الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ (باسارناس).



وتقع بونجكور على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب العاصمة جاكرتا، وهي موطن لعملية تعدين كبرى عن الذهب. ومنذ فترة طويلة، يعمل عمال المناجم غير المرخص لهم في المناطق المحيطة بمنطقة الامتياز، حيث يحفرون أنفاقا ضيقة ومؤقتة بحثا عن الخامات الذهبية، وغالبا ما يفعلون ذلك دون معدات مناسبة أو تهوية أو أي تدابير أمان أساسية أخرى.