أفاد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هجروا أكثر من 1500 فلسطيني في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2026.

ونقلا عن المكتب الأممي لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، قال دوجاريك في إفادة صحفية مساء الأربعاء، إنه جرى تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في منطقة الأغوار منذ بداية العام 2026.

وعزا عمليات التهجير إلى "إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، فضلا عن عمليات هدم بسبب عدم الحصول على تصاريح بناء من السلطات الإسرائيلية" التي ترفض منحهم تصاريح.

وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ العام 2023، تتكثف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الاعتداءات الإرهابية استشهاد فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

وجدد دوجاريك التأكيد على وجوب حماية الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما يقتضيه القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بالاعتداءات الإرهابية لإعلان ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي العام 1948، أقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.

- تعثر إغاثة غزة

وبشأن قطاع غزة، أكد دوجاريك مجددا أن نقص زيوت المحركات ومواد التشحيم وقطع الغيار ومعدات الصيانة والإمدادات الطبية يعرقل عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات.

وخلّفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023 أكثر من 74 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 175 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وقال دوجاريك إن عدد شاحنات نقل مياه الشرب لدى مشغلي محطات التحلية الخاصة تقلص من 500 إلى 150 شاحنة فقط.

وتابع أن محطات التحلية تعمل بأقل من طاقتها بسبب نقص المواد الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه وتوقف المولدات.

وتمنع إسرائيل إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي استشهاد 1671 فلسطينيا وأصاب 6062 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.