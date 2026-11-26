أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم /الأربعاء/، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام جاريد كوشنر حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الوفاء بالالتزامات التي قطعها للرئيس دونالد ترامب بشأن تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على فحوى مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس.

وبحسب "أكسيوس"، يشعر البيت الأبيض وفريق ترامب المعني بالسلام بإحباط متزايد إزاء ما يعتبرونه تعنّتاً من جانب نتنياهو فيما يخص غزة، إذ يعتقدون أنه يضع بقاءه السياسي فوق كل اعتبار آخر، حيث تلقى العديد من إجراءات الخطة بمعارضة شديدة من القاعدة الانتخابية لنتنياهو.

ومع ذلك، أفاد مصدران مطلعان على المكالمة بأنها كانت "إيجابية وبنّاءة"، مشيرين إلى أن نتنياهو أبدى مجدداً استعداده للمضي قدماً في الخطوات المتعلقة بغزة التي يطالب بها البيت الأبيض. وأكد مصدر ثالث أن نتنياهو عبّر عن التزامه بخطة غزة.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إجراء المكالمة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.