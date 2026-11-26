قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الأربعاء، إن حكومتها سترسل مذكرة دبلوماسية احتجاجا على رفض الولايات المتحدة تسليم مقدمة برامج تلفزيونية سابقة مطلوبة في المكسيك على خلفية اتهامات بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والجريمة المنظمة.

وكانت إينيس جوميز مونت محتجزة في مركز لاحتجاز المهاجرين في فلوريدا منذ 30 أكتوبر ، قبل أن ترحّلها السلطات الأمريكية إلى إسبانيا هذا الأسبوع.

وسألت شينباوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي اليومي: "لماذا لم يتم تسليمها إلى المكسيك؟" وأضافت أن المكسيك أرسلت منذ عام 2025 أكثر من 90 شخصا مطلوبا لدى السلطات الأمريكية إلى الولايات المتحدة.

وقالت: "نطالب المعاملة بالمثل".

وقال مكتب المدعي العام في المكسيك إن جوميز مونت مطلوبة على خلفية اتهامات بالجريمة المنظمة وغسل الأموال والاحتيال الضريبي.

وتواجه هي وزوجها، فيكتور مانويل ألفاريز بوجا، اتهامات بتلقي عائدات غير مشروعة في حسابات مصرفية ضمن مخطط لتحويل أموال عامة وتمريرها عبر عدة حسابات.

وانتقدت شينباوم أيضا منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لسحبها نشرة حمراء صدرت بطلب من المكسيك لاعتقال جوميز مونت.

وأكدت شينباوم أن السلطات الأمريكية رحّلت جوميز مونت إلى إسبانيا، وقالت إن مقدمة البرامج السابقة دخلت الولايات المتحدة بجواز سفر إسباني. وأضافت أن المكسيك طلبت بالفعل من إسبانيا تسليمها.