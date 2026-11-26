قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة: «اللهم ارحم شهداء حادث الطريق الدائري وأسكنهم فسيح جناتك.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وأضاف عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الليثي تضامنه مع أسر المتوفين والمصابين في الحادث الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر تصادم واحتراق شاحنة محملة بمواد بترولية وامتداد النيران إلى عدد من المركبات.