اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ تمديد فترة آلية جديدة مصممة لمنع الدول التي انضمت حديثا لعضوية الاتحاد الأوروبي من التراجع عن تنفيذ الالتزامات التي قطعتها أثناء استعدادها للانضمام.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن المفوضية ترغب من وراء تمديد فترة هذه الآلية الجديدة في مواصلة مراقبة تنفيذ جمهورية الجبل الأسود لالتزاماتها بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعطاء فترة اختبار مدتها عشر سنوات، وذلك بهدف منعها من التراجع عن التزامات مسودة معاهدة الانضمام.

وتُعدّ الجبل الأسود، الدولة المرشحة الأقرب إلى الانضمام، بمثابة حقل تجارب لضمانات أكثر صرامة تهدف إلى تجنب تكرار سيناريو حكومة المجر الذي اصطدمت مرارًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون. وفي الأسبوع الماضي، أقرت الدول الأعضاء بشكل عام مسودة بشأن الضمانات الجديدة التي وضعتها أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقد مهّد ذلك الطريق لبدء العمل على معاهدة انضمام الجبل الأسود.

وقدمت المفوضية، بناءً على ذلك، مسودة أولية لأحكام المعاهدة ذات الصلة، والمعروفة بالفصل 35، والتي ناقشها ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد أمس الثلاثاء. ويتضمن النص بندًا جديدًا هامًا وهي آلية مراقبة بعد الانضمام. وبموجب مقترح الضمانات، ستراقب المفوضية الدولة خلال الفترة الفاصلة بين انتهاء مفاوضات الانضمام ودخولها الفعلي إلى الاتحاد الأوروبي. والهدف من ذلك هو منع الدول من إبطاء الإصلاحات أو التراجع عنها بمجرد حصولها على اتفاق سياسي لاختتام المفاوضات قبل انضمامها رسميا.

ومن المنتظر أن تتحقق المفوضية من أن الدولة تنفذ وتلتزم بجميع الإصلاحات والتعهدات التي قطعتها خلال المفاوضات، وستقدم تقارير دورية إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وستقترح إجراءات تصحيحية عند الضرورة، يمكنها حتى تأجيل انضمام تلك الدولة.

وخلال المناقشات، اقترحت عدة دول أعضاء مؤيدة لتعزيز الضمانات، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، تمديد فترة المراقبة لتشمل ما بعد الانضمام. وقد استبعدت الرئاسة الأيرلندية الفكرة من مسودة موقفها، لكنها أبقت المسألة مفتوحة. وتنص مسودة المفوضية على أنه "بالنظر إلى الفترة التي ستظل خلالها بعض بنود الضمانات سارية المفعول بعد الانضمام، يرى الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي إدراج بندٍ بشأن المراقبة اللاحقة للانضمام في معاهدة الانضمام".

وتؤكد مسودة المفوضية تقليص فترة المراقبة من 15 إلى 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات أخرى، كما اقترحت أيرلندا.