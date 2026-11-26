قال الإعلامي أسامة كمال إن المزاعم الإسرائيلية الجديدة بشأن تطوير إيران أسلحة كيماوية تعيد إلى الأذهان التحذيرات التي أطلقها بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وما انتهت إليه لاحقًا التحقيقات الأمريكية بشأن تقديرات أسلحة الدمار الشامل العراقية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc» مساء الأربعاء، أن نتنياهو ظهر أمام لجنة بالكونجرس الأمريكي في سبتمبر 2002، عندما كان رئيسًا سابقًا للحكومة الإسرائيلية، محذرًا من تقدم صدام حسين في تطوير قدرات نووية، ودافع عن إسقاط نظامه باعتباره خطوة ستترك تأثيرًا إيجابيًا على المنطقة.

وأشار كمال إلى أن الغزو الأمريكي للعراق بدأ في مارس 2003، قبل أن تصدر لجنة أمريكية رئاسية في مارس 2005 تقريرًا خلص إلى وقوع أخطاء جسيمة في تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية السابقة للحرب بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.

وأكد تقرير لجنة الاستخبارات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت «مخطئة بصورة كبيرة» في معظم تقديراتها السابقة للحرب بشأن أسلحة العراق، ووصف الأمر بأنه فشل استخباراتي كبير.

وربط كمال بين هذه السابقة وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي زعم هذا الأسبوع أن إيران تطور قدرات لإنتاج أسلحة كيماوية، في الوقت الذي لم تعلن فيه إسرائيل تفاصيل علنية تثبت طبيعة البرنامج أو المرحلة التي وصل إليها.

وقال: «افتكروا نبرة نتنياهو في الفيديو اللي عرضناه ده وحطوها جنب النتيجة دي»، معتبرًا أن التجربة العراقية تفرض التعامل بحذر مع الادعاءات التي تسبق الدعوات إلى عمل عسكري.

وكان كاتس قد زعم الثلاثاء أن إسرائيل والولايات المتحدة تملكان معلومات استخباراتية عن تطوير إيران قدرات كيماوية، فيما نقل موقع «ynet»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مسئولين إسرائيليين أن الخلاف داخل المؤسسة الأمنية يدور حول توقيت أي تحرك عسكري جديد، وأن رئيس الموساد رومان جوفمان يدفع باتجاه التحرك سريعًا. ولم تعرض التقارير الإسرائيلية أدلة علنية مستقلة تثبت وجود برنامج أسلحة كيماوية إيراني جاهز للاستخدام.