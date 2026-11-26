أجرى الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ بقصر العيني، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام صلاح، وبمشاركة الدكتور أحمد نوار، أستاذ جراحة التجميل والحروق بقصر العيني، والدكتور أحمد الأنصاري، نائب مدير المستشفى، مرورًا ميدانيًا على المصابين بالمستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطوراتها، وبصفة خاصة المصابين بالحروق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، لتطورات حادث الوراق، وتنسيقه مع الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب بقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، للاطمئنان على المصابين وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وشملت الجولة متابعة الخطط العلاجية ومدى استجابة المصابين للتدخلات الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات بنك الدم من مختلف الفصائل، إلى جانب متابعة التنسيق بين الفرق الطبية بمختلف التخصصات لضمان تقديم الرعاية المتكاملة لكل حالة وفقًا لتقييمها الطبي.

وأوضحت إدارة مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة أنه جرى التعامل مع المصابين فور وصولهم، وإجراء الإسعافات والتدخلات الطبية الأولية اللازمة، والبدء في تقديم العلاج المتخصص لحالات الحروق، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية المركزة، والجاهزية للتعامل الفوري مع أي حالات جديدة أو مستجدات مرتبطة بالحادث.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح أن مستشفيات قصر العيني تسخر كافة إمكانياتها وخبراتها الطبية والتمريضية للتعامل مع المصابين منذ لحظة وصولهم، مشددًا على استمرار تقديم الرعاية الطبية والعلاجية وفقًا لأحدث الأساليب الطبية، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، مع المتابعة الدقيقة للحالات على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين الفرق الطبية لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية للمصابين.

وأضاف أن حالة الاستعداد والجاهزية مستمرة بكافة المستشفيات والأقسام المعنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة وفي إطار المتابعة والتنسيق المستمر معه، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات والتعامل الفوري مع أي حالات إضافية تستدعي التدخل الطبي.



