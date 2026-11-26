قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم مضاعفة قيمة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث الوراق، على أن يُعلن عن قيمتها بمجرد تحديدها.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن تعويضات المصابين ستُحدد وفقًا لعدد أيام بقائهم في المستشفى، موضحًا أن صرف التعويضات لأسر المتوفين يرتبط باستكمال الإجراءات القانونية وانتظار قرارات النيابة العامة بشأن تحديد هويات المتوفين، عقب إجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) والتعرف على أسرهم، تمهيدًا للتواصل معهم وتقديم الدعم المادي اللازم.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الوزارة ستقدم كذلك تدخلات نفسية لأسر الضحايا من خلال فرق الهلال الأحمر المصري، لمساندتهم في تجاوز آثار الصدمة النفسية الناتجة عن الحادث.

وأوضح أن الوزارة تنتظر استكمال إجراءات تحديد هوية المتوفين والتعرف على ذويهم قبل البدء في صرف التعويضات.

وأضاف أن فرق الوزارة تتواجد بالمستشفيات لتقديم الدعم للمصابين وذويهم، إلى جانب توفير فرق التدخل النفسي لمساندة أسر الضحايا والمصابين واحتواء آثار الصدمة النفسية التي خلفها الحادث.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الوزارة تنسق كذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير سيارات نقل الموتى، خاصة في ظل احتمال انتماء الضحايا إلى محافظات مختلفة.