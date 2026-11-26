ناشدت أسرة الشاب كيرلس أديب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساعدتها في العثور عليه، بعدما انقطعت أخباره عقب اندلاع حريق الوراق.

وأعلنت شقيقة الشاب كيرلس أديب حلمي، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، اختفاء شقيقها عقب اندلاع الحريق الذي شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري.

وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدتها في الوصول إليه، بعدما انقطعت أخباره منذ وقوع الحادث، إذ كان في طريق عودته إلى المنزل عقب انتهاء عمله، مستقلًا سيارة تابعة لخدمة «أوبر» من مول مصر، متجهًا إلى موقف كلية الزراعة، برفقة أحد زملائه في العمل.

ويُذكر أن كيرلس يقيم بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأن السيارة التي كان يستقلها هو وزميله مرت عبر الطريق الدائري، وبالتزامن مع اندلاع الحريق بمنطقة الوراق، اضطر الاثنان إلى مغادرة السيارة ومحاولة الابتعاد عن موقع النيران، سعيًا للنجاة من الحادث، فيما لم يتم العثور على كيرلس حتى الآن.