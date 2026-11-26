قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إنه تعرض لواقعة انتحال صوته وصورته في فيديو مفبرك يدعو المواطنين إلى التبرع لصالح قناة تحمل اسم «أمينة»، مؤكدًا أنه أبلغ مباحث الإنترنت بالواقعة، التي انتهت بضبط المتهمين.



وأضاف خلال برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي جعل تزييف الصوت والصورة أكثر سهولة، محذرًا من التعامل مع المحتوى المصور باعتباره دليلًا كافيًا على صحة ما يتضمنه.



وعرض البرنامج مقطعًا مصورًا جرى إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، ظهر خلاله الليثي بالصوت والصورة وهو يردد كلامًا لم يصدر عنه، بهدف توضيح قدرة هذه التقنيات على صناعة محتوى يبدو حقيقيًا.



وقال الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه صنع الفيديو باستخدام مقطع حقيقي وعدد من الصور وأدوات مجانية، موضحًا أن هذه الأدوات أتاحت له تقليد صوت الليثي وتركيبه على أي نص أو فيديو، فيما توفر النسخ المدفوعة إمكانات أكثر تقدمًا.



وأضاف: «بالأمس كنا نقول لا تصدق الكلام إلا لما تلاقي الصورة، والآن حتى الفيديو والصورة لا نصدقهما»، مشيرًا إلى إمكانية استبدال الوجوه وتركيبها على محتوى مسيء أو خادش بهدف التشهير والابتزاز.

وأكد أن اكتشاف الفيديوهات المفبركة بالعين المجردة أصبح شديد الصعوبة، داعيًا إلى فحص مدى منطقية المحتوى، ومراجعة الجهة التي نشرته، والبحث عن النسخة الأصلية، والتأكد من توافق التصريحات المنسوبة إلى الشخص مع مواقفه المعروفة.



وأوضح حجاج أن «هندسة الإدراك» تعتمد على بناء قصة متكاملة حول معلومة زائفة، ثم دعمها بتعليقات ومشاركات وحسابات وهمية توحي بوجود اتفاق واسع عليها، بما يؤثر تدريجيًا في قناعات المتلقي ونظرته إلى المؤسسات والأحداث.