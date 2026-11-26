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استشهد 5 فلسطينيين، فجر الخميس، في غارتين إسرائيليتين بمدينة دير البلح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة، ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل منذ فترة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى شهداء الأقصى"، في حديث للأناضول، باستشهاد فلسطيني وزوجته وإصابة آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في بناية سكنية بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال شهود ومصادر محلية لمراسل الأناضول إن الغارة أسفرت عن استشهاد خالد محمود أبو ندى (56 عاما) وزوجته عبير محمد أبو ندى (49 عاما).

وأضافت المصادر المحلية أن أبو ندى يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة.

وعقب الغارة، ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه هاجم قياديا بارزا في حركة "حماس"، دون تفاصيل.

ولاحقا، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن الجيش قتل خالد أبو ندى "الذي كان يتولى ملفي الاقتصاد والتعليم في حماس".

وادعى نتنياهو وكاتس في بيان، اغتيال 80 مسؤولا وناشطا من الحركة خلال أكتوبر الماضي.

ولم تعلق "حماس" فورا على البيان الإسرائيلي.

** قصف ونسف

وفي شمالي قطاع غزة، أفاد مصدر طبي في "مستشفى الشفاء" بوصول جثامين 3 فلسطينيين إضافة إلى مصاب بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ الشمالي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية للأناضول إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في المخيم، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع.

في سياق متصل، نسف الجيش الإسرائيلي منازل ومنشآت فلسطينية قرب مواقع تمركز قواته شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، وسط إطلاق نار مكثف من آلياته العسكرية.

وقال شهود عيان للأناضول إن دوي انفجارين كبيرين سُمع في أنحاء واسعة من القطاع جراء عمليتي النسف.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي قتل 1679 فلسطينيا وأصاب 6 آلاف و100 آخرين، وفق وزارة الصحة الاثنين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وأكثر من 176 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.