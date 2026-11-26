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أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم /الأربعاء/ اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم القوات اللواء الركن تركي المالكي، في تدوينة على مننصة (إكس).