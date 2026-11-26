أفادت صحيفة "برافدا" الروسية، بأن روسيا تتجه إلى تعميق شراكتها الاستراتيجية مع البرازيل خلال ولاية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والعلوم والتكنولوجيا، بما يعزز التنسيق الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، حدد هذه القطاعات باعتبارها مجالات رئيسية لتطوير العلاقات الثنائية، في توجه يتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية إلى تعزيز التعاون العملي وإعادة صياغة الروابط التجارية.

وأشارت إلى أن البرازيل تسعى بدورها إلى تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، في ظل فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25% على عدد من السلع البرازيلية.

وأوضحت أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شدد خلال مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10.9 مليار دولار عام 2025، مقابل 11.3 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغت الصادرات البرازيلية إلى روسيا نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يعكس التحدي المرتبط بتحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية.

وأضافت أن التعاون بين البلدين يتجاوز العلاقات الثنائية ليشمل إطار مجموعة "بريكس"، حيث يدعم لولا دا سيلفا تسوية المعاملات التجارية بالعملات الوطنية للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي. وتستند هذه الجهود إلى آليات مؤسسية قائمة، من بينها لجنة التعاون رفيعة المستوى التي تعمل منذ عام 1997، واللجنة الحكومية المشتركة التي تضم عشر لجان فرعية، في إطار مساعٍ لتحقيق قدر أكبر من التكافؤ الاقتصادي قبل حلول الذكرى المئوية الثانية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2028.