أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمدت بهدوء مقترحات لاستخدام الصفقات التجارية والاستثمارية كحافز لدفع روسيا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما أبدت موسكو اهتماما محدودا بالمشروعات المقترحة في قطاعي الطاقة والطيران.

وذكرت الصحيفة، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغا مسئولين أوروبيين بأن الشراكات بين الشركات لم تعد تمثل عنصرا محوريا في العرض الأمريكي المقدم إلى روسيا، وذلك وفقا لخمسة مسئولين مطلعين على التغيير في النهج.

وكان مسئولون روس وأمريكيون بارزون - من بينهم كوشنر - قد أجروا في أكتوبر الماضي مباحثات بشأن بيع حصة ملكية الشركة المسيطرة على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" إلى مستثمر أمريكي. كما طرح كوشنر، الذي يسعى للتوسط من أجل التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، أفكارا تتعلق باستثمارات أمريكية محتملة في مشروعات النفط الروسية وإنتاج التيتانيوم بعد انتهاء الحرب.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الروس أبدوا في البداية ترحيبا بالمقترحات الأمريكية، قبل أن يتراجع اهتمامهم بها، في ظل تمسك موسكو بمطالبة أوكرانيا بالتخلي عن أراضٍ وتقديم تنازلات أخرى تعتبرها كييف غير مقبولة مقابل التوصل إلى اتفاق سلام.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين المطلعين على المناقشات قوله إن الجانب الروسي أوضح أنه غير مهتم بهذا النوع من العروض.