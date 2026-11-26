أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، أمام مصنع قوطة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، أمام مصنع قوطة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية والرعاية الصحية اللازمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.