أعلن الجيش السوداني، الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة "معادية" بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "تمكنت دفاعاتنا الجوية فجر اليوم من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز FH-95 غرب مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان".

ومسيرات "FH-95" صينية الصنع، صُممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية، وتتميز بقدرتها على التحليق لأكثر من 12 ساعة.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات الدعم السريع باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق عادة على هذه الاتهامات، وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومن أصل 18 ولاية سودانية، تسيطر قوات "الدعم السريع" على الولايات الخمس في إقليم دارفور، مع استمرار سيطرة الجيش على أجزاء من شمال دارفور ومناطق في غرب الإقليم، فيما يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الـ13 الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023؛ بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.