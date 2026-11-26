أعربت جامعة الدول العربية، عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث الأليم الذي وقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتقدمت الجامعة، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، الحصيلة النهائية لضحايا حادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق، في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، معلنةً تسجيل 31 حالة وفاة و25 مصابًا.

وفي هذا السياق، تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وتابع وزير الصحة، التداعيات الصحية للحادث، وتفقد الحالة الصحية للمصابين في مستشفيات الإحالة، واطمأن على أوضاعهم الصحية، كما تأكد من رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للتعامل مع تداعيات الحادث.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.