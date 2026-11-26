أعلن الحكم الدولي السوري حنا حطاب احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من أساء إليه أو تعمد التشهير به، على خلفية الجدل الذي أعقب إدارته مباراة الجزيرة الإماراتي وجل جوهر الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وشهدت المباراة، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، واقعة غير معتادة، بعدما جرى استبدال حطاب بين شوطي اللقاء، الذي انتهى بفوز الجزيرة بهدف دون رد.

وأوضح الحكم السوري، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ينتظر التواصل الرسمي وموقف الاتحاد السوري لكرة القدم، إلى جانب التشاور مع المسؤولين والجهات المعنية به على المستويين المحلي والخارجي، قبل إصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل وملابسات الواقعة.

وشدد حطاب على رفضه الزج بحياته الشخصية والعائلية في أي خلافات أو اتهامات، مؤكداً أن خصوصيات الأفراد لا ينبغي أن تكون مجالاً للإساءة أو التشهير، وأن مثل هذه التصرفات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية.

كما أكد عزمه اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والقضائية المتاحة لملاحقة كل من نشر أو أدلى بتصريحات أو ساهم في الإساءة إليه والتشهير به، دون استثناء، سواء كان شخصاً أو مؤسسة أو جهة رياضية.

وجاءت تصريحات الحكم السوري في أعقاب حالة من الجدل شهدتها المباراة، وتحديداً في الدقيقة 32، عندما أشهر بطاقة صفراء في وجه حارس مرمى الجزيرة، رغم عدم ارتكابه المخالفة التي احتسبها، قبل أن يتراجع عن قراره.

وزادت حدة الأزمة بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية اتهامات لمسؤولين في نادي جول جوهر، زعموا خلالها أن الحكم السوري أدار المباراة تحت تأثير الكحول، كما هددوا بعدم استكمال اللقاء إذا استمر في تولي مسؤولية التحكيم.

وعلى إثر ذلك، تولى الحكم السوري الرابع عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني، فيما استمر حطاب في المباراة ضمن طاقم التحكيم، ولكن بصفته حكماً رابعاً.

ولم يتناول حطاب في بيانه الاتهامات المتعلقة بحالته أثناء إدارة المباراة بصورة مباشرة، مفضلاً انتظار الموقف الرسمي للاتحاد السوري والجهات المعنية، قبل الكشف عن روايته الكاملة لما حدث.