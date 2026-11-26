تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والبترول والثروة المعدنية، بشأن حادث التصادم والانفجار المروع الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر وفقًا للتقديرات الأولية المعلنة من النيابة العامة عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، فضلًا عن تفحم 27 مركبة.

وأكد «الإمام» في طلبه أن الحادث لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حادث مروري عابر أو اختزال أسبابه في خطأ بشري محتمل، قبل انتهاء التحقيقات الفنية والقضائية.

وشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة والرقابة المرورية على الطرق السريعة، ومدى توافر عناصر الأمان والوقاية والقدرة على الحد من آثار الحوادث، خاصة فيما يتعلق بمركبات نقل المواد البترولية والخطرة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن استمرار وقوع الحوادث الجسيمة، رغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير شبكة الطرق والكباري، يطرح تساؤلات حول مدى استكمال تطوير البنية التحتية بمنظومة متكاملة لإدارة الطرق وتأمينها والرقابة عليها بصورة مستمرة.

واستند النائب إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الواردة بالنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2025، والتي كشفت عن ارتفاع عدد المصابين في حوادث الطرق إلى 84 ألفًا و553 مصابًا، مقابل 76 ألفًا و362 مصابًا عام 2024، بزيادة 10.7%، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و829 وفاة، مقابل 5 آلاف و260 وفاة خلال العام السابق، بزيادة 10.8%.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية مراجعة منظومة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور السريعة، وزيادة انتشار الدوريات المتحركة، وعدم الاكتفاء بالأكمنة الثابتة، إلى جانب ضبط السرعات والتجاوزات الخطرة ومخالفات النقل الثقيل، ومراجعة التخطيط المروري والحارات والعلامات الإرشادية ومناطق الدخول والخروج والحواجز الخرسانية.

وشدد «الإمام» على ضرورة تشديد الرقابة على مركبات نقل المواد البترولية والخطرة، والتأكد من صلاحيتها الفنية وسلامة الخزانات وأنظمة الأمان، والالتزام بالفحص الدوري واشتراطات التحميل وتأهيل السائقين ومتابعة خطوط السير والسرعات، فضلًا عن وضع خطط للتعامل الفوري مع أي تسرب أو اشتعال أو حادث طارئ.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة باتخاذ 4 إجراءات عاجلة، تشمل تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات النقل والداخلية والبترول والجهات المختصة لمراجعة موقع الحادث والطريق الدائري، وتحديد أسباب تضخم حجم الخسائر وإعلان نتائج المراجعة الفنية للرأي العام، بالتنسيق مع النيابة العامة ودون التأثير على التحقيقات.

كما طالب بإعادة تقييم منظومة الرقابة المرورية وزيادة الدوريات المتحركة والرصد الإلكتروني، ومراجعة مواقع الأكمنة الثابتة لمنع التكدسات والاختناقات، إلى جانب مراجعة الحارات المرورية والعلامات الأرضية والإرشادية والحواجز ومناطق الدخول والخروج، ووضع خطة زمنية لمعالجة أي قصور فني أو هندسي.

وتضمن طلب الإحاطة تشديد الرقابة على مركبات نقل المواد البترولية والخطرة، ومراجعة الإجراءات المنظمة لنقلها على الطرق السريعة، بما يضمن توافر اشتراطات السلامة والأمان.

وأكد أن سلامة المواطنين لا ينبغي أن تظل رهينة للأخطاء البشرية وحدها، مطالبًا بالانتقال من مرحلة إنشاء الطرق وتوسعتها إلى مرحلة إدارة سلامتها بصورة احترافية، ومحاسبة كل جهة يثبت تقصيرها في أداء مسئولياتها.