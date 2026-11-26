كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل وقوع حادث حريق الطريق الدائري بالوراق وانقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة آخرين، بعدما اصطدمت سيارة يقودها شاب بسرعة 110 كم/ساعة بمؤخرة الناقلة، أثناء محاولته التنقل بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف الناقلة وانقلابها واشتعال النيران.

وأوضحت النيابة في بيان لها أنه استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، تمكنت النيابة العامة من ضبط المتسبب في وقوع الحادث.

وباستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة 110 كم.

وأضاف المتهم أنه في أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، فيما انفجر أحد إطارات ناقلة المواد البترولية، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق.

فيما تواصل النيابة العامة استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.