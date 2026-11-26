انتقلت لجنة هندسية لمعاينة آثار حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري بالوراق، والذي أسفر عن تفحم عدد من السيارات ووفاة 31 شخصًا وإصابة آخرين.

وانتهت اللجنة المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الطرق والكباري وشركة المقاولون العرب من معاينة آثار الحادث، وبالأخص محور الضبعة أعلى الطريق الدائري، نظرًا لما طال أجزاء منه جراء النيران الكثيفة.

وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية، عقب الانتهاء من رفع آثار الحادث والسيارات التي تفحمت بالكامل نتيجة الحريق.

وكانت النيابة العامة أعلنت ضبط المتهم المتسبب في حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، وانقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية، والذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة آخرين، وتفحم 27 سيارة ودراجة نارية.

وأوضحت النيابة، في بيان اليوم، أنه استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، تمكنت من ضبط المتسبب في وقوع الحادث.

وباستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة 110 كم/ساعة.

وأضاف المتهم أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، فيما انفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.