- ويؤكد: التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للرد على استفسارات الأسر وتلبية طلباتها

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تستقبل، عبر الخط الساخن رقم 16528، استفسارات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، بما في ذلك الاستفسارات المتعلقة بأماكن وجود المصابين والتعويضات وغيرها من الطلبات المرتبطة بالحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المنظومة ستنسق مع الوزارات والجهات المعنية، وتتواصل مع الأسر للرد على استفساراتها والعمل على توفير الخدمات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.