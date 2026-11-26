تقدم النائب أحمد العجوز، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن غياب اشتراطات الأمن والسلامة في حادث احتراق سيارة نقل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية كارثية.

وأكد النائب، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة، أن الشعب المصري خيم عليه الحزن جراء الحادث المؤسف والمؤلم الذي شهدته البلاد مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر، إثر احتراق سيارة نقل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري فوق حي الوراق بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة تمثلت في تلف واحتراق وتدمير العديد من سيارات المواطنين، إلى جانب حالة الهلع التي أصابت المصريين خوفًا على ذويهم ممن كانوا بالقرب من موقع الحادث أو يستقلون الطريق الدائري خلال تلك اللحظات الصعبة.

وشدد النائب على أن ما حدث لا يمكن تبريره، مؤكدًا أن الكارثة تفوق طاقة تحمل المصريين، ولا يمكن اعتبارها مجرد حادث قضاء وقدر، بل إنها تنم عن إهمال وخلل جسيم في منظومة الرقابة والمتابعة، وتتجاوز نطاق المسئولية التقليدية إلى انتهاكات جسيمة للحقوق الطبيعية التي جُبلت عليها الإنسانية، وفي مقدمتها الحق في الحياة وسلامة الأرواح، والحق في سلامة الطرق وأمنها، وأمن المواطنين، وحقهم في التنقل الآمن بما يحمي أجسادهم وممتلكاتهم، وقبل ذلك أرواحهم.

وطالب أحمد العجوز بضرورة محاسبة المسئولين وكشف جميع الحقائق وتحديد المتسببين في وقوع الحادث، مؤكدًا أن المسئولية لا تقع على عاتق وزارة بعينها، وإنما هي مسئولية حكومية تضامنية، تستوجب من الحكومة الرد على التساؤلات التي أثارها الحادث، والكشف عن مواطن الخلل، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من تسبب فيه، مع معالجة أوجه القصور.

وتضمن طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات المهمة، أبرزها: كيف غابت الرقابة عن اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بسيارة محملة بمواد بترولية خطرة؟ وهل كانت السيارة تسير في توقيت مسموح به أم خالفت مواعيد السير المحددة لهذه النوعية من المركبات؟ وهل خضعت لفحص فني قبل التحرك؟ وهل كانت سرعتها مطابقة للسرعة القانونية الواجب الالتزام بها؟

كما طالب النائب بصفة عامة بمراجعة منظومة نقل المواد الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات وقواعد واضحة تتعلق بالسيارات المستخدمة في نقلها، ومواعيد سيرها، والسرعات المقررة لها، وكذلك السائقين، إلى جانب ضرورة معالجة الاختناقات المرورية وحالة الطريق الدائري، سواء في منطقة وقوع الحريق أو غيرها من المناطق، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وشدد طلب الإحاطة كذلك على ضرورة إعلان الإجراءات الحكومية المتعلقة بجبر الضرر الذي أصاب المواطنين وأسر الضحايا، وسرعة تقديم جميع الخدمات العلاجية للمصابين، والعمل على تعويض المتضررين جميعًا عن الخسائر التي لحقت بهم.

واختتم النائب طلبه بمطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها الدستورية تجاه الشعب المصري إزاء هذا الحادث الأليم، وإحاطة مجلس النواب بكافة ملابسات ما حدث، معربًا عن خالص العزاء لأسر الضحايا، وداعيًا للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وطالب النائب في ختام طلب الإحاطة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.