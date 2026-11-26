نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، في ضبط شخص متهم بطعن زوجة أبيه بسلاح أبيض، إثر خلافات عائلية نشبت بينهما بقرية فارس.

وتلقى العقيد حسام حسين، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا يفيد بقيام شخص بطعن زوجة أبيه بسكين في منطقة الصدر، ما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بقيادة النقيب عمرو حمزة، وبمشاركة علي وليد وعبدالله حسام، إلى موقع الواقعة، إذ نجحوا في ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات عائلية بين المتهم وزوجة أبيه، تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بسكين وإصابتها في الصدر.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا للعرض على جهات التحقيق.