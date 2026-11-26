أكد سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى القاهرة تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك.

وقال السفير، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن الزيارة تجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وتؤكد إرادتهما المشتركة لترسيخ الشراكة بما يخدم مصالحهما ويدعم القضايا العربية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التشاور والتنسيق في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أن العلاقات القطرية المصرية تتجاوز المصالح الثنائية، وتمثل نموذجًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات، لافتًا إلى أن الزيارة تتيح فرصة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعليم والثقافة، إلى جانب تشجيع المشروعات المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على أهمية تعزيز التواصل الثقافي والإعلامي والتعليمي والشبابي، بما يدعم العلاقات بين الشعبين ويعزز المعرفة المتبادلة، مؤكدًا أن التنسيق بين الدوحة والقاهرة يمثل ركيزة مهمة لدعم العمل العربي المشترك ومعالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار السفير إلى دور البلدين في دعم جهود الوساطة بقطاع غزة، والعمل على وقف التصعيد وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على تطلعه إلى أن تمثل الزيارة دفعة جديدة لتطوير الشراكة القطرية المصرية وتعميق التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة العربية.