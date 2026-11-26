أعاد حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي وقع مساء أمس الأربعاء، إثر انقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية واندلاع حريق امتد إلى سيارات أخرى، تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فرق الطوارئ عند التعامل مع الحوادث الكبرى، خاصة مع تعدد الجهات المشاركة وتداخل المهام المطلوبة.

يذكر أن حادث الوراق، أسفر عن 31 وفاة و21 مصابًا، وفق الحصيلة النهائية التي أعلنتها وزارة الصحة.

وتكشف مثل هذه الحوادث عن أهمية وجود آليات واضحة لتنظيم الاستجابة، وتنسيق عمل جهات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ والشرطة، وتحديد الجهة المسئولة عن قيادة العمليات وتوزيع المهام وتبادل المعلومات، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل مع تطورات الموقف.

وفي هذا السياق، تستعرض "الشروق"، في التقرير كيف تستعد بعض الدول لمواجهة الحوادث الكبرى، والأنظمة التي تعتمد عليها لتنسيق جهود الطوارئ قبل وقوع الحادث وأثناء التعامل معه.

الولايات المتحدة.. قيادة موحدة واتفاقيات للدعم المتبادل

تستخدم الولايات المتحدة نظامًا لإدارة الحوادث يُعرف باسم نظام قيادة الحوادث، وهو جزء من النظام الوطني لإدارة الحوادث الذي تطوره الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ويهدف إلى توحيد طريقة عمل الجهات المختلفة وتحديد مسئولياتها خلال الطوارئ.

ولا يبدأ الاستعداد لهذا النظام مع وقوع الحادث فقط، إذ توضح إرشادات إدارة الطوارئ الأمريكية أن التخطيط المسبق يشمل حصر المعدات والفرق المتاحة وتصنيفها بحسب قدراتها والتأكد من تدريب العاملين، وتحديد أوجه النقص في الإمكانات التي قد تحتاج إلى دعم من جهات أخرى.

ومن وسائل الاستعداد أيضًا اتفاقيات المساعدة المتبادلة التي تُبرم مسبقًا بين جهات أو مناطق مختلفة لتحديد كيفية تقديم الدعم عند وقوع حادث يتجاوز الإمكانات المحلية، سواء من خلال إرسال فرق متخصصة أو أفراد أو معدات وإمدادات، فيما تساعد هذه الترتيبات على توفير الدعم دون الحاجة إلى الاتفاق على تفاصيله من البداية أثناء الطوارئ.

وعند وقوع الحادث، يتولى قائد مسئول تنظيم الاستجابة ووضع أهدافها، وقد تضم القيادة ممثلين عن الجهات المشاركة فيما يُعرف بالقيادة الموحدة، بحيث يتفقون على الأولويات وخطة العمل مع احتفاظ كل جهة بصلاحياتها واختصاصاتها.

وتُقسم المهام داخل النظام إلى وظائف رئيسية، إذ يتولى قسم العمليات تنفيذ أعمال الإنقاذ والإطفاء، بينما يجمع قسم التخطيط المعلومات عن تطورات الحادث والموارد المتاحة، ويتولى قسم الإمداد توفير المعدات والوقود ووسائل الاتصال والنقل، فيما يتابع القسم المالي والإداري النفقات والتكاليف، فيما يمكن توسيع هذا الهيكل بحسب حجم الحادث والاحتياجات الناتجة عنه.

تدريبات مشتركة وإبلاغ موحد في بريطانيا

وفي بريطانيا، يعتمد التعاون بين خدمات الطوارئ على إطار المبادئ المشتركة للتشغيل البيني، الذي ينظم العمل بين الشرطة والإطفاء والإسعاف والجهات الأخرى المشاركة في التعامل مع الحوادث، ويبدأ الاستعداد بتدريب العاملين وقادة الفرق على التنسيق واتخاذ القرارات المشتركة، من خلال تدريبات تجمع أكثر من جهة طوارئ وتحاكي ظروف الحوادث الكبرى.

وتهدف هذه التدريبات إلى اختبار قدرة المشاركين على تبادل المعلومات وتحديد المسئوليات والتعامل مع المخاطر، ثم تقييم النتائج للاستفادة منها في تحسين خطط الاستجابة.

ووفقًا للموقع الرسمي للإطار البريطاني، يقوم التنسيق أثناء الحوادث على خمسة مبادئ، تشمل وجود قادة الجهات المختلفة في مكان آمن واحد، والتواصل الواضح وتنسيق الأنشطة وتكوين فهم مشترك للمخاطر، وتبادل المعلومات حتى تكون لدى جميع الجهات صورة متقاربة عن تطورات الحادث والاحتياجات المطلوبة.

وللمساعدة على سرعة التحرك، تستخدم الجهات البريطانية نموذجًا موحدًا للإبلاغ عن الحوادث الكبرى، يتضمن موقع الواقعة وطبيعتها والمخاطر الموجودة وطرق الوصول وعدد المصابين والجهات المطلوب تدخلها.

ويساعد إعلان الحادث باعتباره حادثًا كبيرًا في تفعيل ترتيبات الاستجابة المحددة مسبقًا، وتحريك الموارد المناسبة، بينما يتيح التقرير الذي ترسله الفرق الأولى إلى غرف العمليات تكوين صورة مبكرة عن الموقف.

أستراليا.. نظام موحد للتدريب والاستجابة

أما أستراليا، فتستخدم نظام إدارة الحوادث متعدد الجهات، الذي تتولى رابطة سلطات خدمات الإطفاء والطوارئ الأسترالية الإشراف عليه، ويهدف إلى تنظيم التعاون بين أجهزة الإطفاء والطوارئ والجهات الحكومية والمنظمات الأخرى ضمن هيكل مشترك.

وتشير الرابطة إلى أن الاستعداد لتطبيق النظام يعتمد على التدريب والتدريبات العملية، التي تساعد العاملين على فهم مسئولياتهم والتعود على العمل مع الجهات الأخرى قبل مواجهة الحوادث الفعلية، إلى جانب اختبار قدرتهم على إدارة المواقف المعقدة وتحديد الاحتياجات.

وعند وقوع الحادث، يوزع النظام المسئوليات على وظائف متعددة، تتصدرها القيادة المسئولة عن إدارة الاستجابة وتحديد الأهداف، والعمليات التي تتولى توجيه الفرق الميدانية وتنفيذ المهام، والتخطيط الذي يتابع المعلومات وتطورات الموقف ويحدد الاحتياجات المقبلة، واللوجستيات التي توفر المعدات والخدمات والموارد اللازمة.

ويتميز النظام بمرونته وقابليته للتوسع، إذ يمكن زيادة عدد الوظائف والفرق المشاركة وتوزيع مسئوليات إضافية كلما ارتفع حجم الحادث وتعقدت متطلبات التعامل معه.

معيار دولي لتنظيم إدارة الحوادث الكبرى وتنسيق جهود الطوارئ

ووضعت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي معيار آيزو 22320 لتقديم إرشادات بشأن إدارة الحوادث الكبرى والطوارئ، من خلال تحديد هيكل القيادة وتوزيع المسئوليات وتنظيم المهام وإدارة الموارد وتبادل المعلومات بين الجهات المشاركة في الاستجابة.

ويؤكد المعيار أهمية التنسيق بين أجهزة الإطفاء والإسعاف والشرطة والإنقاذ، بما يساعد على توحيد جهودها وتجنب تضارب الاختصاصات أثناء التعامل مع الحوادث.

ويُعد المعيار مرجعية دولية استرشادية يمكن للدول والمؤسسات الاستفادة منها في تطوير خطط الطوارئ ورفع كفاءة الاستجابة، دون أن يمثل التزامًا قانونيًا مفروضًا على جميع الدول.