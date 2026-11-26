بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني مفاوضاته مع جناحه الفرنسي مايكل أوليسيه، من أجل تمديد عقده خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع اللاعب.

ويرتبط أوليسيه، البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2029، لكنه قد يشترط إدراج بند يسمح له بالرحيل مقابل قيمة مالية محددة في عقده الجديد، بما يضمن الاحتفاظ بخياراته المستقبلية وعدم إغلاق الباب أمام الانتقال إلى نادٍ آخر.

وأشارت تقارير عبر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إلى أن أوليسيه يشعر بالقلق إزاء طريقة تعامل إدارة بايرن ميونخ مع ملف زميله جمال موسيالا، وهو ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات بشأن مستقبله مع الفريق البافاري.

ويبدو أن تمسك اللاعب بالحصول على شرط جزائي في عقده الجديد يعكس رغبته في ضمان قدر أكبر من المرونة بشأن مستقبله، خاصة مع اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته، وترقب النادي الإسباني لأي تطورات في موقفه من الاستمرار مع بايرن ميونخ.