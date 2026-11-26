نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الاحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية: 19 شهيدًا (18 شهيدًا جديدًا، وشهيد متأثر بجراحه)، و48 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1705 شهداء، و6163 إصابة، و851 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إلى 74 ألفًا و772 شهيدًا، و176 ألفًا و298 مصابًا.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الخميس، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وشقة سكنية غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي غارة أخرى، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، فيما اندلعت النيران داخل الشقة المستهدفة.

وتأتي الغارتان في سياق حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، وأوقعت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، فضلًا عن تهجير غالبية سكان القطاع.