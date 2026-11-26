أدانت حركة "حماس" الخميس، اغتيال إسرائيل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة خالد أبو ندى وزوجته، محملة "مجلس السلام" المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار الاغتيالات في القطاع.

وقالت الحركة في بيان، إن "جريمة الاغتيال التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي الليلة بحق الدكتور خالد محمود أبو ندى، عضو المكتب السياسي للحركة ووكيل وزارة التربية والتعليم، وزوجته تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستهداف المدنيين والكوادر التعليمية والشقق والأحياء السكنية في القطاع".

وشددت على أن "استمرار سياسة الاغتيالات الممنهجة واستهداف المساكن المدنية، تشكل خرقا مستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وتابعت: "يتحمل ما يُسمّى مجلس السلام، مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم نتيجة صمته وعجزه عن وقف العدوان، واستمراره في توفير الغطاء والدعم للاحتلال، بما شجعه على التمادي في سياسة الاغتيالات واستهداف المدنيين والمساكن الآمنة".

واعتبرت "حماس" أن "استهداف الاحتلال الإرهابي للكوادر التعليمية والشخصيات المدنية هو جريمة بشعة تكشف الوجه القبيح للاحتلال، وتعكس استمرار سياساته الفاشية التي تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية".

وفجر الخميس، أفاد شهود ومصادر محلية للأناضول بمقتل أبو ندى (56 عاما) وزوجته عبير أبو ندى (49 عاما)، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة ببناية سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.

** استهداف المنظومة التعليمية

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، في بيان، وكيلها أبو ندى، معتبرة استشهاد وزوجته في الغارة الإسرائيلية استهدافا متعمدا ومتواصلا للمسيرة التعليمية.

وأضافت أن أبو ندى "أفنى سنوات عمره في خدمة التعليم وأبنائه الطلبة، كما شغل مناصب عميد شؤون الطلبة وعميد القبول والتسجيل في جامعة الأقصى، ورئيس قسم الإشراف التربوي في خانيونس، قبل أن يتولى مهام وكيل وزارة التربية والتعليم العالي. كما حمل درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي".

وأكدت الوزارة أن "تمادي الاحتلال في استهداف القيادات والكوادر التعليمية يأتي في سياق عدوان ممنهج على المنظومة التعليمية الفلسطينية، في ظل صمت دولي مخزٍ إزاء جرائمه المتواصلة بحقها، وقتله مئات المعلمين وعشرات آلاف الطلبة، وتدميره المؤسسات التعليمية، واغتياله مئات الأكاديميين والعلماء والباحثين".

واعتبرت أن استهداف وكيل الوزارة وزوجته يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

ويرتبط "مجلس السلام" بخطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025.

وفي 10 أكتوبر 2025، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، استنادا إلى خطة ترامب.

ورغم وقف إطلاق النار، خلف القصف الإسرائيلي منذ الإعلان عن الاتفاق ألف و679 شهيدا فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و100 آخرين، وفق وزارة الصحة الاثنين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وأكثر من 176 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.