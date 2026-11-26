دخل المدافع الإنجليزي الشاب آيدن هيفن، لاعب مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط دفاعه.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن برشلونة حصل على موافقة مبدئية من اللاعب للانتقال إلى صفوفه خلال شهر يناير المقبل، في انتظار التوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أبدى إعجابه بإمكانيات المدافع الشاب، خاصة قدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة به في خط الوسط.

ويستعد مسؤولو برشلونة لفتح باب المفاوضات مع إدارة مانشستر يونايتد، من أجل التعرف على المطالب المالية للنادي الإنجليزي مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

ويرتبط آيدن هيفن بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2029، بعدما انضم إلى صفوف الفريق في مطلع عام 2025 قادمًا من أرسنال الإنجليزي، ليصبح أحد المواهب الشابة التي تحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية.