ترى ألمانيا والنمسا أن هناك فرصا جيدة لنقل ملكية الأنشطة الأوروبية لمنصة الفيديو "تيك توك" إلى جهات أوروبية.

وقال وزير الدولة الألماني لشؤون الثقافة والإعلام، فولفرام فايمر، في فيينا، اليوم الخميس إنه لمس، بعد أيام قليلة من إطلاق المبادرة المشتركة، ردود فعل إيجابية على الصعيدين السياسي ومن جانب المستثمرين المحتملين.

وأضاف السياسي المستقل: "هناك عدد كبير من الدول الأوروبية تؤيد هذه المبادرة". وأعلن فايمر ووزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول، رسميا توجيه دعوة إلى الشركة الصينية لإجراء مفاوضات.

وقال فايمر إن الهدف هو تأسيس مشروع مشترك يمتلك فيه المستثمرون الأوروبيون ما لا يقل عن 51% من الأنشطة الأوروبية للمنصة. وأضاف موضحا: "الهدف هو منع تسرب البيانات الأوروبية الأكثر حساسية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية، سواء كانت بيانات خاصة وشخصية للغاية أو بيانات ذات صلة بالأمن". وتابع فايمر أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أن المسألة لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تتعلق أيضا بالمساس بالسيادة على البيانات.

وتُعد الولايات المتحدة نموذجا يحتذى به في هذا الإجراء؛ إذ أبرمت الشركة الأم لمنصة تيك توك، "بايت دانس"، اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك يمتلك الجانب الأمريكي الحصة الأكبر فيه، ويتولى إدارة أنشطة المنصة في السوق الأمريكية.

وقال فايمر إن منصة تيك توك نفسها ستبدي اهتماما بإجراء محادثات بمجرد أن تدرك الشركة المالكة لها أن الحكومات الأوروبية جادة في مساعيها. وأشار إلى أن العام المقبل سيكون حاسما في هذا الشأن، مضيفا: "نرغب في أن نكون قد وصلنا، بحلول نهاية عام 2027، إلى مرحلة نكون فيها قد أنجزنا المشروع بنجاح". وتقدر مصادر مطلعة أن قيمة الاستثمار اللازم للدخول في هذا المشروع ستبلغ عشرات المليارات من اليورو.

ووفقا للبيانات، يصل عدد مستخدمي تيك توك في أوروبا إلى نحو 200 مليون شخص. ويستخدم المنصة نحو ثلث سكان الجارتين الناطقتين بالألمانية، ألمانيا والنمسا. وقال برول: "من يسيطر على المنصة يسيطر على ما يشاهده ملايين الأوروبيين والأوروبيات ويفكرون فيه ويتداولونه".