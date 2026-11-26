أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الشكاوى التابعة لها ستستقبل استفسارات أسر المتوفين والمصابين بحادث الطريق الدائري بالوراق، وجميع الطلبات المرتبطة بتقديم سبل الدعم المختلفة، وذلك عبر الخط الساخن رقم «16857»، ورقم الواتساب «01577786753».

وأكدت الوزارة، أنها ستدعم أسر المتوفين والمصابين في الحادث من خلال توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، فضلًا عن قيام الهلال الأحمر المصري بتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وذوي المتوفين، وتوفير المساعدات المطلوبة، ومساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظات الأولى، حيث وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد الميداني في المستشفيات، وحصر أعداد المتوفين والمصابين، وتنفيذ التدخلات الإغاثية وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وتقدمت مرسي، بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان حادث تصادم واشتعال النيران بناقلة مواد بترولية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، أمس الأربعاء، تسبب في اشتعال النيران بعدد من المركبات؛ ما أسفر عن تفحم 27 مركبة.

وتباشر النيابة العامة، التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحديد المسئول عن وقوعه.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تداعيات حادث الوراق، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، بجانب أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن الحصيلة النهائية لحادث الحريق بلغت 26 مصابًا، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة، وتوجهت 39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور نشوب الحريق.