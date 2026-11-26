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قال المتحدث باسم الخارجية الفيتنامية بام ثو هانج إنه لم يتم بعد فرض الرسوم الأمريكية المقترحة في أعقاب تحقيق بشأن فائض القدرة الصناعية، حيث مازالت واشنطن تسعى للحصول على المزيد من المعلومات والتواصل مع الأطراف المعنية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدث قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه من المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة قرارا نهائيا بحلول 11 مارس 2027.

وأضاف أن فيتنام وأمريكا انتهيتا من المباحثات بشأن معظم القضايا، ومازالت أمور قليلة عالقة.

وأوضح المتحدث أن فيتنام تحث أمريكا على إجراء " تقييم موضوعي ومتوازن" للجهود التي بذلتها فيتنام حتى الآن.