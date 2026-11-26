قال مصدر مطلع، اليوم الخميس، إن روسيا سلمت 250 جثة لجنود سقطوا في المعارك إلى أوكرانيا، بينما تسلمت 22 جثة لجنود روس.

وأضاف المصدر " لقد اكتملت عملية نقل الجثث للتو. لقد سلمنا أوكرانيا 250 جثة لجنود أوكرانيين، وأعدنا 22 من أبطالنا إلى وطنهم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال المصدر إن العملية جرت بمساعدة بيلاروس عند معبر "نوفايا جوتا" الحدودي.

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي، في 23–24 يناير الماضي، وشارك فيها من الجانب الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، ومن الجانب الأوكراني رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، رستم أوميروف، ومن الجانب الأمريكي المبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ثم عقدت الجولة الثانية، في 4–5 فبراير الماضي، في أبو ظبي أيضا، بمشاركة الأطراف ذاتها، في حين استضافت جنيف جولة أخرى في 17–18 فبراير، فيما عقدت الجولة الأخيرة في 10–11 نوفمبر الجاري.