ووفقاً للصحفي بن جاكوبس، فإن إدارة مانشستر يونايتد تدرس إمكانية الاستغناء عن اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، في ظل راتبه المرتفع، إلى جانب عدم تفعيل برشلونة الإسباني خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو، عقب انتهاء فترة إعارته إلى النادي الكتالوني في الموسم الماضي.

وقد يصبح رحيل راشفورد خياراً مطروحاً بقوة أمام إدارة يونايتد، حال نجاحها في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن النادي لن يتعجل الموافقة على رحيله، وسيشترط وصول عرض مالي مناسب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.