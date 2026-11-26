شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية/إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب)، في أعمال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون العربي- الدولي، وبالتنسيق مع مصر، بصفتها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

من جهته، أوضح الوزير المفوض طارق النابلسي مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أن المنتدى شكل فرصة هامة لتبادل الخبرات واستعراض التجربة المصرية في مختلف مجالات الحماية الاجتماعية، لاسيما في عالم متغير، وفي ضوء التطورات المتلاحقة.

كما أشار إلى إنه استعرض خلال مداخلته الرئيسية جهود الجامعة العربية في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اطلاق القادة العرب العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 -2032، الذي مثل نقلة نوعية هامة في هذا المجال، مؤكداً أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية يعد دعما لمسيرة التنمية المتكاملة، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى كافة المتجمع.

وشهد المنتدى حضور عدد من الوزراء في الحكومة المصرية و عدد من وزراء الشئون الاجتماعية في الدول العربية والأجنبية، ومشاركة عدد من كبار المسئولين من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والبنك الدولي. وقد تقرر عقد هذا المنتدى بصفة دورية في مصر كل سنتين.