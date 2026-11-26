كشفت مصادر بسوق المال، أن الطرح العام لمصر لتأمينات الحياة تم تغطيته نحو 1.2 مرة حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم بالبورصة.

وبلغ إجمالي حجم الطلبات الشراء المسجلة على أسهم الاكتتاب العام لمصر لتأمينات الحياة نحو في ثالث يوم له، نحو 46.3 مليون سهم، من أصل 37.5 مليون سهم معروضة لشريحة الاكتتاب العام.

وافتتحت البورصة المصرية بدءًا من الثلاثاء الماضي حتى يوم الجمعة، سوق الصفقات الخاصة، لتنفيذ طرح حصة 15% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، ثاني الطروحات الحكومية بالبورصة خلال 2026، وذلك بسعر يتراوح بين 12 جنيهًا و13.60 جنيه، وهو أقل بقمية تتراوح بين 1.6% إلى 15% مقارنة بالسعر العادل للشركة.

ووفقًا لنشرة طرح الشركة المعتمدة من الرقابة المالية، طرحت الشركة 750 مليون سهم للاكتتاب العام، تعادل 15% من رأسمالها.

ووزعت الحصة المطروحة على شريحتين، الأولى للمؤسسات المالية ذات الملاءة المالية المرتفعة، والتي خُصصت لها النسبة الأكبر من الطرح بنحو 712.5 مليون سهم، تمثل 95% من إجمالي أسهم الاكتتاب العام، وسيبدأ الاكتتاب في تلك الشريحة من اليوم وحتى 27 نوفمبر.

وعقب الانتهاء من تغطية شريحة الطرح الخاص، سيتم فتح باب الاكتتاب في شريحة الأفراد بإجمالي 37.5 مليون سهم، بنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، وذلك حتى يوم 30 نوفمبر.

وسعّرت الشركة القيمة المبدئية لطرح أسهمها بسعر استرشادي يتراوح بين 12 جنيهًا و13.60 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة للشركة، والتي قدرتها بي دو أو عند 13.8 جنيه.