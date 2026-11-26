جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مطالبته بخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع انطلاق القمة المخصصة لمناقشة الميزانية في بروكسل، مؤكدا ضرورة تقليص حجمها مقارنة بأحدث مقترح طرحته رئاسة التكتل.

وقال ميرتس اليوم الخميس إن «المقترحات التي طُرحت أمامنا حتى الآن لا تشكل، من وجهة نظرنا، أساسا للتوصل إلى اتفاق».

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: «لا يزال حجم الميزانية مرتفعا للغاية، إذ يجب أن تكون الدول الأعضاء قادرة على تحمل تكاليفها».

وحدد ميرتس تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والدفاع باعتبارهما أولويتين أساسيتين في الإطار المالي للتكتل الأوروبي للفترة من عام 2028 إلى عام 2034، مستبعدا اللجوء إلى ديون جديدة.

ويعتزم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ27، خلال القمة التي تستمر يومين في بروكسل، التركيز إلى حد كبير على المفاوضات المالية، غير أنه ليس من المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل القمة المقبلة المقررة قبيل عيد الميلاد على أقرب تقدير.

وقال ميرتس: «أريد أن نخوض المحادثات بروح بناءة، وأرى أيضا استعدادا لتقديم تنازلات».

وأردف مستدركا: «لكننا في الواقع لا نزال في بداية هذه المفاوضات تماما».

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد اقترح مؤخرا تخفيض حجم الميزانية الأصلي الذي طرحته المفوضية الأوروبية بمقدار نحو 204 مليارات يورو، ليصل إلى 1.78 تريليون يورو، لكن هذا التخفيض لا يزال غير كاف من وجهة نظر ميرتس.

ولا يزال المستشار الألماني يربط التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الإجمالية بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

وشدد على ضرورة عدم التقليل من أهمية المساعدات الإنسانية في هذا السياق.

وكانت بلغاريا قد أكدت في وقت سابق أنها لا ترغب في المشاركة في تقديم مساعدات عسكرية، لكنها مستعدة للإسهام في تقديم مساعدات إنسانية.

واقترح رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف تخصيص صندوقين لسد العجز التمويلي لأوكرانيا، البالغ 45 مليار يورو لعام 2027، أحدهما للمساعدات العسكرية والآخر للمساعدات المدنية.

وتُعد بلغاريا حتى الآن، إلى جانب سلوفاكيا والمجر والتشيك، من الدول المتحفظة بشكل مبدئي على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وشدد ميرتس على أن الهدف من تقديم الدعم ليس إطالة أمد الحرب، بل إنهاؤها، مستحضرا في هذا السياق قضية اللاجئين.

وقال: «أعتقد أنه لا توجد أي دولة في أوروبا يمكن أن تكون لديها مصلحة في استقبال موجات جديدة من اللاجئين القادمين من أوكرانيا إذا لم تنته هذه الحرب».

تجدر الإشارة إلى أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، وصل بالفعل أكثر من مليون لاجئ أوكراني بسبب الحرب إلى ألمانيا.