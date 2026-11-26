خاطب نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لطلب الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأفريقي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أرواح ضحايا حادث الوراق الأليم.

وجاء طلب النادي في إطار تضامنه مع ضحايا الحادث الذي وقع أمس، وكان نادي الزمالك قد تقدم بواجب العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.