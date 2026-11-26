أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن بناء الكوادر الإفتائية المؤهلة يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخطاب الإفتائي والارتقاء بمستوى الأداء، وأن تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية يفتح آفاقًا أوسع لتطوير العمل الإفتائي ومواكبة احتياجات المجتمعات.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور أندي شمس البحري غاليغو، مدير عام جمعية دار الدعوة والإرشاد الإندونيسية، في لقاء تناول سبل تعزيز أواصر التعاون العلمي والدعوي والإفتائي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير الأداء المؤسسي، بما يعزز فرص الاستفادة المتبادلة من التجارب العلمية والمؤسسية لدى الجانبين.

وخلال اللقاء، وضح مفتي الجمهورية تجربة دار الإفتاء المصرية في التدريب والتأهيل الإفتائي مستعرضًا ما تمتلكه الدار من برامج علمية وتدريبية متخصصة لإعداد المفتين والباحثين وصقل مهاراتهم، وتأهيلهم للتعامل مع القضايا المستجدة والنوازل المعاصرة، وفق منهجية راسخة تجمع بين دقة التأصيل الشرعي وحسن فهم الواقع واستيعاب متغيراته.

وفي سياق استعراضه للتجربة المؤسسية للدار، تناول منظومة المراكز والوحدات والمنصات المتخصصة، مبينًا كيف تتكامل اختصاصاتها لتشكل أذرعًا فاعلة في تنفيذ رسالة دار الإفتاء وتوسيع مجالات تأثيرها؛ إذ يضطلع مركز «سَكَن» بخدمة قضايا الأسرة وتعزيز استقرارها، وتقدم منصة «هداية» مسارات التدريب وإعداد المفتين عن بُعد.

وتعمل منصة «حَصِين» المرتقب إطلاقها على جمع التراث العلمي لدار الإفتاء منذ تأسيسها وإتاحته للجمهور والتفاعل معه من خلال طلب فتوى رسمية معتمدة وموثقة من خلال الرصيد العلمي الضخم الذي تحتويه المنصة، بينما يتخصص مركز «سلام» في دراسة ظواهر التطرف والإسلاموفوبيا وتحليل أبعادها.

ويعمل المؤشر العالمي للفتوى على رصد الظاهرة الإفتائية وتحليل اتجاهاتها وتطوراتها، بما يعكس تنوع أدوات الدار وتكامل أدوارها في تطوير العمل المؤسسي، ومواجهة التحديات الفكرية، وتعزيز حضور الفتوى الرشيدة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن عناية دار الإفتاء بتطوير أدواتها المؤسسية وبرامجها التدريبية تقترن باهتمام أصيل بإحياء التراث العلمي وتعميق الصلة بمصادره، من خلال عقد مجالس علمية متخصصة لقراءة كتب التراث ومدارستها، بما يسهم في بناء الملكة العلمية لدى الباحثين، وتعزيز قدرتهم على استيعاب الموروث الفقهي والإفادة منه في معالجة قضايا العصر ومستجداته، على نحو يحقق التوازن بين أصالة المرجعية الشرعية ومتطلبات التجديد المنضبط.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أندي شمس البحري غاليغو عن سعادته بزيارة دار الإفتاء المصرية ولقاء المفتي مشيرًا إلى المكانة العلمية والتاريخية التي تحظى بها مصر لدى الشعب الإندونيسي، وما تمثله من مقصد رئيس لطلاب العلم الساعين إلى التحصيل والتعمق في العلوم الشرعية، لافتًا إلى تجربته الدراسية بجامعة الأزهر وتخرجه فيها، وما يعتز به من صلة علمية بهذه المؤسسة العريقة التي تمثل أحد أبرز روافد المعرفة الإسلامية.

وأشاد مدير عام جمعية دار الدعوة والإرشاد الإندونيسية بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف ونشر منهج الفتوى الرشيدة، مثمنًا دورها في تقديم خطاب ديني واعٍ يستند إلى المنهج العلمي الوسطي ويستجيب لتحديات الواقع، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون مع الدار، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في المجالات العلمية والتدريبية والإفتائية، بما يتيح تبادل التجارب وتطوير العمل الدعوي والإفتائي.

واختتم غاليغو حديثه باستعراض أنشطة جمعية دار الدعوة والإرشاد الإندونيسية ومجالات عملها التعليمي والدعوي، موضحًا أن نطاق أنشطتها يمتد ليشمل نحو ألف مدرسة، إلى جانب 12 جمعية تابعة لها، وهو ما يعكس اتساع حضورها في المجتمع الإندونيسي وتعدد مجالات عملها، ويمثل أرضية مناسبة لفتح مسارات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع دار الإفتاء المصرية.