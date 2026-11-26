• ويشدد على أهمية مواصلة دفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فور وصوله إلى القاهرة، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى قصر الاتحادية، عقب استقباله بمطار القاهرة الدولي.

وشدد أمير قطر على أهمية مواصلة دفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما رحب بالنمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل المشترك لتطوير هذه الشراكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شهدت عزف السلامين الوطنيين لدولة قطر وجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف، أعقب ذلك التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي وأمير دولة قطر، ثم عقد الزعيمان اجتماعًا بينهما.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بزيارة أمير قطر إلى بلده الثاني مصر، مؤكدًا ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور متواصل في مختلف المجالات، وما يجمع البلدين من تنسيق وتشاور وثيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وغيره من المجالات الأخرى محل الاهتمام المشترك.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث أكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحلول السياسية والحوار، والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر، بالنظر إلى ما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس السيسي تأكيد دعم مصر الكامل لأمن دولة قطر وسائر دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما تناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالتنسيق الوثيق مع دولة قطر في هذا الشأن.

وأكد الرئيس ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والشروع دون إبطاء في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما اتفق الجانبان على مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في ختام المباحثات، أقام الرئيس السيسي مأدبة غداء تكريمًا لأمير دولة قطر والوفد المرافق له.