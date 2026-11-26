أوقفت المحكمة العليا الكينية، بصورة مؤقتة، بناء منشأة حجر صحي مثيرة للجدل، مخصصة للمواطنين الأمريكيين المصابين بفيروس إيبولا، في قاعدة جوية بمدينة نانيوكي.

وجاء في حكم القاضي، الصادر اليوم الخميس، أن السلطات الكينية لم تبلغ السكان المحليين بالقدر الكاف بشأن الخطط، فيما يعد انتهاكا للمتطلبات الدستورية المتعلقة بالشفافية والمشاركة العامة.

وخلص القاضي إلى أنه جرى حجب معلومات بشأن المنشأة، وأعطى وزارة الصحة مهلة مدتها 45 يوما للكشف عنها.

وقال القاضي إن "حالات الطوارئ قد تتطلب تحركا عاجلا، لكنها لا تُعفي من الالتزامات الدستورية".

ومن ناحية أخرى، أوضحت نورا مبجاتي، مديرة معهد كاتيبا، وهي هيئة رقابية قانونية كينية قادت الطعن القضائي، أن "الحكم الصادر اليوم يؤكد ما قلناه منذ البداية، وهو أن الكينيين لا يمكن أن يظلوا بدون معرفة بشأن القرارات التي تعرّض حياتهم وصحتهم للخطر".