استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، سعد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي، يرافقه وفد يضم نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة للبرلمان و أمين عام البرلمان.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها الدول العربية.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي بما يعزز دور منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الأمين العام في هذا الإطار ترحيب جامعة الدول العربية بتقديم كل أوجه الدعم للبرلمان العربي، تعزيزاً لدوره ومساهماته حيال الأولويات العربية.