سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية 10 جنيهات ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس إلى 5635 جنيها للبيع، مقابل 5625 جنيها خلال تعاملات اليوم.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار وصل سعر عيار 24 إلى 6440 جنيها بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4830 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 45080 جنيها.

وانخفض سعر المعدن النفيس بشكل طفيف قرب 3570 دولاراً للأوقية، بعد تقلبات خلال جلسة الأربعاء، انخفض فيها إلى أدنى مستوى خلال التداولات منذ أغسطس 2025.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات بنسبة 0.6% إلى 3566.56 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 41.37 دولار.