قدمت قناة "RT Arabic "، بالتعاون مع سفارة روسيا الاتحادية لدى مصر، أمس الأربعاء، العرض الأول لفيلمها الوثائقي الجديد «البحث عن بيليبين»، في البيت الروسي بالقاهرة، الذي يسلط الضوء على فصل غير معروف للكثيرين من حياة الفنان الروسي الشهير إيفان بيليبين، والذي أمضى خمس سنوات في مصر، تاركةً بصمتها على مسيرته الفنية وأسلوبه الإبداعي.

ويروي الفيلم حكاية الفنان إيفان بيليبين، الذي غادر روسيا عام 1920، ليقوده القدر إلى مصر، إذ عاش خمس سنوات بين القاهرة والإسكندرية، وخلال تلك الفترة، تأثر بالثقافة المصرية وعمارتها وتقاليدها الفنية، واستلهم منها عناصر انعكست في أعماله وأثرت في تجربته الإبداعية.

وبعد مرور أكثر من قرن على تلك الرحلة، يعود فريق RT Arabic إلى الأماكن التي ارتبطت بحياة الفنان في مصر، في محاولة لإعادة اكتشاف هذه المرحلة من سيرته، وتتبع آثار أعماله، والبحث عن لوحات أصلية يُعتقد أنها لا تزال محفوظة في البلاد.

وتتحول رحلة البحث إلى تحقيق صحفي حافل بالمفاجآت والاكتشافات، يكشف عن جوانب جديدة من حياة بيليبين، ويضيء صفحة مميزة من تاريخ التبادل الثقافي بين روسيا ومصر.

وفي هذا السياق، قالت مديرة قناة RT Arabic، مايا مناع: «لم يقتصر عمل فريقنا على إنتاج فيلم وثائقي عن أحد أبرز الفنانين الروس، بل خضنا تحقيقًا صحفيًا حقيقيًا، فمن خلال البحث في سنوات إقامة بيليبين بمصر، سعينا إلى استعادة صفحات جديدة من سيرته، والعثور على ما تبقى من أعماله الفنية، وجاءت ذروة هذه الرحلة مع اكتشاف مذهل، إذ نجحت مؤلفة الفيلم في العثور على أعمال أصلية للفنان في القاهرة».

ومن جانبها، أوضحت أنيسة مراد، مؤلفة الفيلم وكاتبة السيناريو، أن فكرة العمل جاءت تزامنًا مع الذكرى الـ150 لميلاد إيفان بيليبين، قائلةً: «احتفاء بالذكرى 150 على ميلاد إيفان بيليبين الذي ترك أثرًا لا يُمحى في روح كل إنسان روسي قررنا تتبّع السنوات الخمس التي قضاها في مصر بين الإسكندرية والقاهرة، استنادًا إلى رسائله ومذكراته وصوره الفوتوغرافية التي التقطها بنفسه».

وأضافت أن «كل هذا سمح لنا بإعادة بناء المسار الذي قطعه في هذا البلد.. لقد قمنا بتسليط الضوء على الأحياء التي عاش فيها، والشوارع التي صوّرها، والأساليب المعمارية التي ألهمته.. ذروة الفيلم هي العثور على عمل حقيقي من ريشة إيفان بيليبين.. وهذا العمل الاستقصائي الصحفي تحديدا هو ما يجعل الفيلم قيّمًا».

والفيلم من إخراج كريم نجيب، وسيناريو وإعداد أنيسة مراد، وإنتاج RT Arabic.

وحضر عرض الفيلم عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة من بينهم عمرو عبدالحميد وسليمان جودة وسمير عمر ومنى سلمان وعماد الدين حسين إضافة إلى السفير الروسي لدى مصر أرتور ليوكمانوف.

ويأتي هذا العمل ضمن اهتمام قناة RT Arabic بإنتاج الأفلام الوثائقية التي تستكشف التاريخ والثقافة وسير الشخصيات البارزة، وتسلط الضوء على الروابط الحضارية والإنسانية التي تجمع روسيا بالعالم العربي.

وبإنتاج هذا الفيلم يتأكد تواصل حضور القناة في المشهد الثقافي المصري، بعد عدد من المشروعات والفعاليات التي نظمتها في القاهرة، من بينها عرض الفيلم الوثائقي «ذهاب وعودة» في دار الأوبرا المصرية، وتنظيم مهرجان «زمن الأبطال» للأفلام الوثائقية، الذي جمع بين العروض السينمائية وورش العمل والنقاشات المهنية حول صناعة الأفلام.

وشهد البيت الروسي بالقاهرة عرض الحلقة الأولى من المشروع المشترك مع التلفزيون المصري «الطريق إلى النجوم»، الذي تناول تاريخ استكشاف الفضاء، وأتاح للجمهور فرصة التواصل المباشر مع رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وتؤكد هذه المشروعات حرص RT Arabic على تقديم محتوى وثائقي يجمع بين البحث التاريخي والسرد الإنساني، ويسهم في تعزيز الحوار الثقافي والتقارب بين الشعوب.