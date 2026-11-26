قال رئيس حكومة ميانمار، المدعومة من الجيش، إن بلاده سوف ترفض الامتثال لبعض جوانب الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يحمّل ميانمار مسئولية ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» ضد أقلية الروهينجا.

وذكرت صحيفة «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة مين أونج هلاينج أبلغ مجلس الوزراء بأن حكومته ستتصرف وفقًا لذلك، ولكنها سترفض الإجراءات التي ترى أنها «غير مناسبة».

وكان الرئيس وصف القضية، أمس الأربعاء، بأنها «اتهام أحادي الجانب» ضد البلاد، قائلا إن استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية» أضر بسمعة ميانمار بشكل كبير.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قضت الأسبوع الماضي بأن ميانمار ارتكبت «إبادة جماعية» بحق أقلية الروهينجا، خلال عملية عسكرية وحشية عام 2017.