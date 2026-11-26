يزور ملك بلجيكا فيليب لبنان يومَي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل، بدعوة من رئيس الجمهورية جوزف عون.

وقال سفير بلجيكا لدى لبنان أرنوت باولز، في تصريحات للصحفيّين اليوم، إن "الملك فيليب سيزور لبنان يومَي الرابع والخامس من الشهر المقبل ، يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة ماكسيم بريفو".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي بمبادرة شخصيّة من الملك البلجيكي، وبدعوة من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون".

وأوضح سفير بلجيكا أنّ "الملك البلجيكي سيزور يوم الجمعة الموافق الرابع من الشهر المقبل القصر الجمهوري في بعبدا، حيث يجري محادثات مع الرئيس عون، ورئيس مجلس النّواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام".

وأشار إلى أنّ الملك فيليب "سيتوجّه يوم السّبت الموافق الخامس من الشهر المقبل إلى بلدة تبنين في جنوب لبنان، حيث خدم عسكريّون بلجيكيّون ضمن قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) بين عامَي 2006 و2014، وأسهموا في عمليّات إزالة الألغام وتقديم المساعدات الطبيّة وجهود إعادة الإعمار، خدمةً لأبناء المنطقة".

وقال السفير باولز إن "برنامج الزّيارة يتضمّن لقاءً مع السّلطات المحليّة، وزيارة مستشفى أُنشئ بدعم بلجيكي.. كما سيكرّم الملك ذكرى العسكريّين البلجيكيّين الأربعة الّذين فقدوا حياتهم خلال تأديتهم مهامهم في إطار "اليونيفيل"، وذلك عند النّصب التذكاري الّذي أُقيم تخليدًا لذكراهم".

وأوضح أن "زيارة الملك إلى لبنان تسبق مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى حول "الإنسانيّة في زمن الحرب"، المقرّر عقده في الأردن في السابع من الشهر المقبل، والّذي سيجمع قادةً من مختلف أنحاء العالم، لتجديد تأكيد أهميّة احترام القانون الدّولي الإنساني وتعزيز حماية السّكان المتضرّرين من النّزاعات المسلّحة".