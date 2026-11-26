خيّم الحزن والأسى على منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية، حيث ينتظر أفراد أسرة وأقارب وأهالي الفقيد حسين إبراهيم، سائق سيارة نقل "تريلا" المواد البترولية، وصول جثمانه أمام منزل العائلة، تمهيدا لتشييع جنازته، عقب مصرعه في حادث الحريق الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وسادت حالة من الصدمة بين أفراد أسرته ومحبيه، منذ تلقيهم نبأ وفاته خلال ساعات الليل، وسط مشاعر من الحزن على رحيله المفاجئ، خاصة أن الأسرة لم تكد تتجاوز صدمة وفاة والده قبل نحو 43 يومًا فقط.

ورصدت "الشروق" تجمع عدد من أهالى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة وعدد من أهالى قرية بركة السبع بمحافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء في الفقيد وتشييع الجثمان لمثواه الاخير بمقابر العائلة .

وقال محمود إبراهيم شقيق سائق التريلا، إن خبر الحادث ووفاه شقيقه وقع عليهم مثل الصاعقة قائلاً: "لغاية دلوقتي إحنا مش مصدقين.. قالوا لنا البقاء لله وحسين توفى".

وأضاف إبراهيم، لـ" الشروق"، أن شقيقه توفي بعد وفاه والده بنحو 47 يومًا، مشيراً الى أن أخيه أوصى بأن يدفن مع والده وجدته التي قامت على تربيته.

وأشاد إبراهيم، بأخلاق أخيه وشهامته، مؤكدًا أنه كان يتمتع بأطيب شخصية، مضيفًا بكلمات مؤثرة: "أطيب شخصية وطوب الأرض تبكي عليه".

وشهد الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق حادثًا مأساويًا، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل "تريلا " محملة بالمواد البترولية، ما أسفر عن تفحم السيارة ووفاة قائدها وعدد من المواطنين، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.