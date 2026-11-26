أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الخميس، وفاة شخصين من الجنسية الإيطالية متأثرين بإصاباتهما، جراء استهداف أحد المواقع الحيوية في البلاد خلال العدوان الإيراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان، إن المصابين فارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما، ومتمنيًا الشفاء العاجل لبقية المصابين.

وأعلن العطوان، في وقت سابق، رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، والتعامل معها.

وأشار إلى أن استهداف الموقع الحيوي أسفر عن سقوط شظايا أدت إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم مواطن كويتي ومصابان إيطاليان وآخر باكستاني، فضلًا عن وقوع أضرار مادية.

وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.